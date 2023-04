Entella, slittano i playoff di Serie C

La seconda fase del campionato di Serie C al momento è bloccata. I playoff per cercare la promozione in Serie B con un solo posto disponibile avrebbero dovuto partire già domenica prossima, ma così non sarà. Prima di fa scattare le sfide infatti la Lega Pro ha deciso di aspettare che si chiudano tutte le questioni riguardanti la giustizia sportiva e tra queste c'è quella del Siena che è entrata nel tabellone dei playoff da nona classificata del girone B, quello dell'Entella. I toscani, già penalizzati per il mancato pagamento dell'Irpef, potrebbero essere nuovamente deferiti, se così dovesse essere la classifica cambierebbe ancora, quindi fino a quando non ci sarà un giudizio non si partirà.

Quando inizia i playoff di Serie C

Niente partenza il 30 aprile quindi, e probabilmente nemmeno la settimana dopo, al momento la data più probabile è quella dell'11 maggio che farebbe slittare, e non di poco anche le fasi successive. L'Entella, che è arrivata terza salterà i primi due turni, entrando già nella fase nazionale che doveva iniziare il 7 maggio con la gara di andata. I chiavaresi, così come tutti gli altri però dovranno aspettare, una lunga attesa che non sarà semplice da gestire.

L'altro lato della medaglia però potrebbe non essere negativo, l'Entella avrebbe il tempo di mettersi alle spalle la delusione per non aver chiuso al primo posto, a portata di mano fino a tre giornate dalla fine, e quasi sicuramente riuscirebbe a recuperare tutti gli infortunati, arrivando così a giocarsi la promozione con la rosa al gran completo.