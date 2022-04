Entella, Morosini pronto per i playoff

Sta per iniziare la corsa verso i playoff di Serie C. Domani il primo turno delle sfide che possono valere l’accesso alla prossima Serie B, l’Entella scoprirà in serata chi sarà il suo primo avversario, da sfidare al Comunale, dove sono otto le vittorie consecutive della Virtus, record da sempre a livello professionistico. Il vantaggio è che essendo arrivati quarti i ragazzi di Volpe hanno due risultati su tre, se infatti al 90’ la partita sarà ancora in parità passeranno i liguri forti di una classifica migliore.

Ma chi sarà l’avversario dell’Entella? Sono quattro le squadre in lizza: Gubbio, Lucchese, Olbia e Carrarese. Durante la stagione regolare al Comunale sono cadute tutte tranne l’Olbia che è riuscita a pareggiare 3-3 in rimonta. Il pronostico quindi sarà a prescindere a favore dell’Entella, ma va detto che nelle sfide dirette con posta in gioco così alta tutto può succedere.

Oggi Volpe ha imposto l’ultimo giorno libero, da domani tutti concentrati sull’obiettivo. Tutti perché con il recupero di Morosini, tornato in gruppo dopo oltre due mesi di stop, la rosa sarà al gran completo, a meno di intoppi nei prossimi giorni. Evitato all’ultima giornata anche il rischio squalifiche, il tecnico potrà scegliere la formazione migliore per iniziare la difficile e lunga scalata verso la promozione.