Entella, il cammino ai playoff inizia il 4 maggio

Il quarto posto in campionato è arrrivato grazie alla differenza reti e in maniera alquanto insperata. L'Entella battendo la Viterbese ha superato il Pescara che nel frattempo pareggiava clamorosamente contro l'Imolese penultima. Entrambe a quota 65 alla fine hanno pesato i tanti gol messi a segno dai chiavaresi in questa stagione, solo Reggiana e Modena, dominatrici del girone B di Serie C hanno fatto meglio.

Così, quando tutti pensavano di arrivare quinti e quindi di scendere già in campo l'1 maggio è arrivato il risultati del Pescara che fa saltare il rimo turno ai liguri, pronti a scendere sul rettangolo verde il 4 maggio. Il quadro del primo turno playoff è diventato definitivo e vedrà le sfide Pescara-Cararrese, Ancona-Olbia e Gubbio-Lucchese. L'Entella sfiderà la squadra peggiore classificata, tra quelle che riusciranno a passare il turno.

Il contorto regolamento dei playoff di Serie B regala qualche vantaggio alla squadra di Volpe che spera anche di essere testa di serie nel caso in cui dovesse passare alla fase nazionale. Ma quella è tutta un'altra storia, ora l'obiettivo è vincere, o pareggiare (passa in questo caso chi ha concluso al piazzamento più alto la stagione regolare) per iniziare con il piede giusto i playoff e continuare a correre verso la Promozione in Serie B che giù è stata assegnata a Sudtirol, Bari e Modena, ne manca solo una che arriverà dal lungo e difficiltoso percorso delle sfide dirette.