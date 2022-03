Entella, Volpe non si nasconde: "Con la Pistoiese partita chiave"

Il ko contro il Grosseto ultimo in classifica va cancellato subito in casa Entella. La squadra è già pronta per la sfida di domani sera contro la Pistoiese e il tecnico Gennaro Volpe non si nasconde: "Domani è un partita chiave se vogliamo pensare all’alta classifica. Veniamo da una partita brutta a Grosseto che ha lasciato rabbia e delusione, ci sarà bisogno di un’altra Entella per fare risultato al Comunale".

Una sconfitta come quella in Toscana rischia però di lasciare degli strascichi: "Le sconfitte lasciano sempre qualcosa, l’importante è sempre rialzarsi e regaire nella maniera giusta, in questo momento ci manca qualcosa, ci manca un po' di continuità soprattutto. Noi non dobbiamo avere nessun tipo di rimpianto, affronteremo queste gare con il colettelo tra i denti".

Cinque giornate alla fine e tre punti da recuperare al Cesena per arrivare al terzo posto, mister Volpe promette battaglia: "Le partite sono tutte difficili, ogni domemica, ci sono sempre risultati a sorpresa, da parte nostra sicuramente dovremo rispondere sul campo alla partita fatta con il Grosseto. Dovremo lottare per ottnere risultato e vittoria, nel calcio si fa presto a giudicare, e tutto cambia molto velocemente, classifica compresa,, avessimo vinto a Grosseto si parlava di una grande Ettella terza, noi dobbiamo solo pedalare e cercare domani di vincere la partita".