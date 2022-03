Entella-Pistoiese: probabili formazioni, più Magrassi di Lescano dal primo minuto

Oggi alle 18 l'Entella torna in campo per sfidare la Pistoiese e dimenticare la brutta sconfitta contro il Grossero ultimo in classifica, Per fortuna i chiavaresi tornano al Comunale dove hanno vinto le ultime cinque parite, marcia dal senso opposto rispetto alle trasferte di questo periodo con tre sconfitte e un pareggio. I chiavaresi hanno bisogno di vincere per provare ad avvicinarsi al terzo posto con il Cesena che attualmente è tre puonti sopra in classifica.

Da ora in poi non si può più sbagliare, lo ha detto anche ieri Volpe, e il tecnico è pronto a schierare la formazione titolare con pochi dubbi ancora da sciogliere. In difesa Pellizzer sembra aver vinto la corsa per fare da spalla a Chiosa, nel ruolo di terzino destro dovrebbe stringere i denti Coppolaro ma se noìn riuscisse ad essere della gara è già pronto Cleur.

Già fatto il centrocampo con Paolucci che riprende il suo posto in regia mentre in attacco c'è il solito ballottaggo che verrà sciolto solo a poche ore dal match. Magrassi sembra in vantaggio su Lescano, ma non sono escluse soprese. Già assegnate le altre maglie a Merkaj e a Schenetti, Capello e Morosini sono ancora ko e quindi non ci sono molte altre scelte

Entella-Pistoiese: le probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) Borra, Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Barlocco; Karic, Paolucci, Palmieri; Schenetti; Magrassi, Merkaj

Pistoiese (3-5-2) Seculin, Moretti, Portanova, Sottini; Mezzoni, Folprecht, Macucci, Suciu, Martina; Vano, Bocic