Entella, lo spavento poi la rimonta: Pistoiese travolta al Comunale

Dall'inferno al paradiso in novanta minuti. L'Entella torna alla vittoria dopo la sbandata di Grosseto e fa valere ancora il "Fattore Comunale". Questa volta a a cadere a Chiavari con il risultato di 3-1 è la Pistoiese che soffre, ma mette ai brividi ai padroni di casa, bravi comunque ad uscire alla distanza e a mettere in fila il sesto successo consecutivo nel proprio stadio

Pronti, via e come da pronostico è solo Entella, nel primo quarto d'ora ci provano Schenetti, Merkaj e Magrassi senza fortuna, poi anche il tenativo di Paolucci non trova il bersaglio grosso. La serara inizia già a sembrare stregata e diventa quasi da incubo al 20': Borra sbaglia tutto e regala il pallone a Bocic che non sbaglia. Il copione della partita non cambia, e la sfortuna si abbatte sui chiavaresi con Karic che conclude in maniera perfetta ma la traversa dice di no.

La ripresa parte con un altro brivido, Vano va vicino al 2-0 che avrebbe potuto quasi chiudere la gara. I chiavaresi continuano a macinare gioco, al 62' Seculin si supera su Lescano che poi ci riprova ma trova un difensore avversario sulla linea. Il sortilegio si spezza al 70' quando lo stesso Lescano di testa su assist di Schenetti non sbaglia e firma il pareggio. E'l'inizio della discesa verso il traguardo, al 77' il neo entrato Meazzi pesca Merkaj che batte Seculin, a due minuti dal termine chiude i conti Karic che di piatto fa 3-1.