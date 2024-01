Entella-Pineto, probabili formazioni: le scelte di Gallo e Amaolo

L'Entella ospita il Pineto oggi alle 14 per riconquistare il Comunale e restare in zona playoff. La vittoria di Ancona ha confermato l'ottimo periodo dei chiavaresi lontano dal proprio stadio, per rimanere nel treno delle migliori però bisogna tornare a vincere in casa con continuità dopo le quattro sconfitte e una sola vittoria nelle ultime cinque. Il Pineto non è avversario morbido, ha gli stessi punti dell'Entella, 27, ed è una neopromossa terribile che vola sulle dell'entusiasmo anche se nelle ultime quattro gare ha collezionato solo due punti e prima del match del Comunale ha perso due partite di fila.

Gallo dovrebbe confermare quasi in blocco la squadra che ha battuto l'Ancona, il 3-5-2 è il punto fermo con Tomaselli che sarà la spalla di Faggioli in attacco. In mediana Petermann sarà il regista con Lipani e Corbari ai suoi, gli esterni saranno presidiati da Di Mario e Zapella, mentre l'unica novità rispetto a sette giorni fa dovrebbe essere Sadiki in difesa. Il Pineto si schiererà a specchio con la coppia d'attacco Contini-Ragatzu pronta a mettere in difficoltà i liguri.

Entella-Pineto, probabili formazioni

Entella (3-5-2) De Lucia, Parodi, Bonini, Sadiki; Zappella, Corbari, Petermann, Lipani, Di Mario; Tomaselli, Faggioli

Pineto (3-5-2) Tonti, Villa, De Sanctis, Ingrosso; Teraschi, Germinario, Amadio, Manu, Borsoi; Contini, Ragatzu

Entella-Pineto in diretta tv e streaming

La sfida tra Entella e Pineto di oggi alle 15 al Comunale di Chiavari sarà trasmessa in diretta in tv su Sky al calane 255, mentre per lo streaming sarà attivo il servizio on demand Now TV.