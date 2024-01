Tra Entella e Pineto vincono le difese

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Entella

Si ferma ancora la corsa dell'Entella che al Comunale proprio non riesce a spiccare il volo. I chiavaresi, reduci dal bel successo con l'Ancona, non vanno oltre lo 0-0 con il Pineto. La squadra di Gallo resta comnque in zona playoff

Entella-Pineto 0-0, la cronaca

Al 7’ minuto il primo tentativo della gara, uno schema da calcio d’angolo libera il tiro in acrobazia di Parodi, conclusione strozzata respinta dalla difesa ospite.

Ci prova anche il Pineto con una conclusione da fuori, Germinario si coordina e va a calciare, palla sul fondo. Minuto 19.

Sempre Germinario ancora con una soluzione da fuori, non cambia il risultato, palla alta sopra la traversa. Minuto 24.

Bell’azione dei biancocelesti, Lipani innesca Zappella tra le linee, palla morbida al centro per Corbari che se l’aggiusta con il petto e va a incrociare il destro, Tonti controlla. Sono 25 i minuti sul cronometro.

Al 32’ la migliore occasione per l’Entella, Tomaselli ruba palla sull’uscita del Pineto e si lancia a tu per tu contro Tonti, bravo e provvidenziale l’estremo difensore ospite in uscita bassa.

È sempre Parodi a creare problemi al Pineto sulle situazioni di palla inattiva, Petermann disegna una traiettoria perfetta al centro, stacco del capitano biancoceleste, decisiva l’ostruzione con il corpo di Ingrosso. Sulla palla messa fuori prende la mira Lipani ma senza successo, destro strozzato che termina sul fondo. Minuto 47.

Al 48’ Zappella prova il destro a giro da fuori, conclusione potente ma non sufficientemente precisa.

Petermann imbuca per Faggioli, destro in area ma da posizione defilata respinto dal difensore. 62’.

Sponda aerea di Vianni per Montevago che scarica verso la porta, conclusione a lato al 71’.

Montavago sfiora l’eurogol al 75’, il neo arrivato vede Tonti fuori dai pali e prova a sorprenderlo con una conclusione da centrocampo, le preghiere dell’estremo difensore del Pineto hanno effetto e la palla esce di poco lontano dallo specchio.

Occasione d’oro per il Pineto, Njambe appena entrato non trova la porta da due passi. Minuto 76.

Vianni va a calciare da una posizione simile a quella di Faggioli pochi minuti prima, risposta decisiva di Tonti. Minuto 82.

Prova il forcing finale la squadra di mister Gallo ma la diga difensiva degli ospiti regge. Termina a reti bianche la gara.