Entella, verso il Pescara con l'attacco ai minimi termini

Due squadre di certo non in perfetta forma si affrontano sabato alle 16,15 in Entella-Pescara. I chiavaresi hanno ritrovato la vittoria con il Pontedera in campionato, ma in settimana sono usciti di scena in Coppa Italia proprio contro i toscani, discorso opposto per il Delfino che in campionato è reduce da cinque partite senza successi, ma in Coppa è andato avanti e sfiderà ai quarti il Catania.

Le ultime notizie su Entella-Pescara

Gallo e Zeman hanno bisogno di una vittoria, i liguri non possono più sbagliare perché la zona play out è solo a due punti di distanza e il rischio di essere risucchiati verso il basso è alto se non si inverte subito la tendenza. Il tecnico deve cercare di portare a casa i tre punti, ma dovrà affrontare l'emergenza attacco con Santini e Disanto che sono squalificati. La coperta a questo punto è corta, dovrebbero giocare Zamparo e Faggioli con Clemenza unica alternativa ma con caratteristiche ben diverse da quella della classica punta.

Il terzo assente dell'Entella sarà il centrocampista Siatounis, l'ex Monza è ancora ai box per infortunio e non riuscirà a recuperare per la sfida con il Pescara. In questo settore però la rosa è lunga con Petermann, Corbari, Tascone, Mosti e il giovane Lipani che battaglieranno fino all'ultimo per una maglia.