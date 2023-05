Entella-Pescara, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Zeman

Poche ore alla sfida dell'anno per l'Entella che mercoledì 31 maggio alle 20,30 è obbligata a vincere dopo la sconfitta a Pescara per 2-1. I chiavaresi sono testa di serie e quindi in caso di parità di punteggio passerebbero, vincere con qualsiasi scarto porterebbe quindi i liguri alle semifinali palyoff in Serie C. Non sarà però facile perché Volpe ha almeno sei assenti e la squadra di Zeman ha dimostrato all'andata di essere un osso particolarmente duro.

Entella-Pescara: le scelte di Volpe

Difficile mettere insieme una formazione per Volpe che in vista di mercoledì perde Ramirez, Sadiki e Siatounis per squalifica e per infortunio Chiosa, Tascone e Morosini. Non è finita qui perché Paolucci e Corbari sono a rischio a causa di problemi fisici accusati proprio all'Adriatico, il primo non dovrebbe farcela, mentre il secondo ha buone possibilità di scendere in campo. Saranno in panchina ma non in perfette condizioni Tenkorang, Barlocco e Pellizzer. Così si va verso la conferma del 3-4-1-2 con Meazzi alle spalle di Zamparo e Merkaj, in mediana si rivede Rada, in difesa davanti a Borra spazio a Parodi con Reali e Manzi.

Entella-Pescara: le scelte di Zeman

Qualche problema anche per Zeman che non avrà a disposizione gli squalificati Lescano e Mesik. In difesa torna Brosco e dovrebbe essere titolare insieme a Boben, anche se non è da escludere la candidatura di Pellacani. Al centro del tridente Cuppone è in netta vantaggio su Vergani per chiudere l'attacco insieme a Delle Monache e Merola.

Entella-Pescara: le probabili formazioni

Entella (3-4-1-2) Borra, Reali, Parodi, Manzi; Zappella, Rada, Corbari, Tomaselli; Meazzi; Zamparo, Merkaj

Pescara (4-3-3) Plizzari, Cancellotti, Brosco, Boben, Milani; Rafia, Palmiero, Kraja; Merola, Cuppone, Delle Monache

Entella-Pescara in diretta tv e streaming

La sfida del Comunale sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport al canale 253, in streaming sarà possibile godersi la sfida attraverso Now e Eleven Sport, questa ultima piattaforma è visibile anche su DAZN.