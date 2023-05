Entella, quante assenze contro il Pescara

Tutto in novanta minuti per l'Entella che mercoledì sera alla 20,30 al Comunale deve ribaltare il 2-1 dell'andata contro il Pescara per superare il turno dei playoff di Serie C e approdare in semifinale. Per continuare a correre verso la Serie B c'è quindi bisogno di un'altra rimonta dopo quella con il Gubbio, ma questa volta sarà ancora più difficile non solo per la caratura dell'avversario, ma perché Volpe dovrà rinunciare a mezza squadra.

Entella-Pescara: Volpe alle prese con squalifiche e infortuni

All'appello mancheranno sicuramente gli squalificati Sadiki, Siatounis e Ramirez a cui si dovrebbero affiancare gli infortunati Chiosa, Tascone e Morosini. A loro rischiano di aggiungersi Tenkorang, Pellizzer e Barlocco che a Pescara erano in panchina ma in condizioni fisiche precarie a causa dei recenti stop. Ci sarà poi da monitorare le situazioni dei componenti del tandem titolare di centrocampo Corbari e Paolucci usciti acciaccati dall'Adriatico.

Il rischio è quello di arrivare alla sfida dell'anno senza ben undici giocatori con problemi soprattutto in difesa dove restano a disposizione solo due centrali: il giovane Reali e Manzi, un problema visto che Volpe ormai da tempo gioca con la retroguardia a tre. Difficoltà anche in mediana dove la speranza è quella di recuperare i due titolari altrimenti la coperta sarà corta anche nel cuore del campo. Per fortuna di Volpe in attacco ci sono ancora molte scelte con Clemenza e Meazzi che potrebbero giocarsi la maglia di trequartista dietro a Merkaj e uno tra Zamparo e Faggioli. La necessità di vincere probabilmente convincerà il tecnico a tornare a giocare con due punte di ruolo e non come fatto all'Adriatico con il solo Merkaj sostenuto da due giocatori di fantasia.