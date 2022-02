Entella, Chiosa sfida il Pescara: "Gara aperta, vogliamo fare risultato"

Dodici punti nelle ultime cinque partite, quattro successi e una scola sconfitta, e terzo posto agganciato dopo l'ultimo pomeriggio di festa. L'Entella vola, ma non può permettersi il lusso di fermarsi, govedì infatti tornerà in campo per sfidare il Pescara, altra big del campionato di Serie C e reduce da undici punti nell'ultimo mese di sfide.

Al centro della difesa dei chiavaresi da qualche mese è tornato Chiosa, che ha saltato tutta la prima parte di stagione, e l'ultima di quella passata, per un grave infortunio, accusato proprio a Pescara: "Sono cose che purtroppo nel calcio succedono, ci ho messo una pietra sopra. Torno a Pescara con la voglia di far bene e di conquistare un risultato positivo", queste le sue parole al sito ufficiale dei liguri.

Niente passato, solo presente e quindi testa solo al match con il Pescara: "Il fatto che si giochi ogni 3 giorni ci mette subito di fronte a nuove sfide senza offrirci la possibilità di guardare al passato, dobbiamo da subito concentrarci sulla partita di domani. Sarà una gara difficile contro un avversario tosto, ma noi vogliamo portare il miglior risultato possibile a casa. È bello confrontarsi con avversari di questo livello, su un bel campo e in un impianto importante. Ci sono tutte le condizioni per far bene"

Che partita sarà? Chiosa non ha dubbi: "Sarà una partita aperta, loro sono una squadra molto propositiva e votata all’attacco. Noi dobbiamo continuare ad essere compatti e solidi per poi sfruttare le occasioni che capiteranno.”