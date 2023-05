Entella fuori dai play off, niente impresa contro il Pescara

Il sogno promozione è finito per l'Entella che dopo l'1-2 all'andata all'Adriatico perde anche la sfida di ritorno al Comunale contro il Pescara 3-2. I chiavaresi escono così di scena al secondo turno nazionale dei play off di Serie C, campionato in cui giocheranno anche l'anno prossimo.

Entella-Pescara 2-3, cronaca e gol

Volpe recupera in extremis Paolucci e lo lancia dall'inizio, per il resto con sei assenti le scelte sono obbligate, davanti a Borra ci sono Reali, Manzi e Parodi, sugli esterni Tomaselli e Favale, in mediana Paolucci e Rada, mentre alle spalle di Zamparo e Merkaj c'è Meazzi.

La gara è subito tesa, Paolucci su punizione sfiora il palo mentre fioccamo cartellini gialli, due per il Pescara e uno per l'Entella nei primi quattordici minuti in cui i chiaversi ci provano ancora con Merkaj e Meazzi, ma Plizzari è sempre attento. Il Pescara non si tira indietro e scalda i guantoni di Borra in tre occasioni, la gara è frizzante. Al 39' la situazione diventa molto complicata per l'Entella che va sotto colpita da Cuppone che in mischia batte Borra e fa 0-1. Ora ai padroni di casa servono due reti per passare il turno e una potrebbe arrivare già al 40' quando Paolucci che dal limite sembra trova lo spiraglio giusto ma Plizzari vola a deviare la conclusione. Il gol della speranza arriva comunque prima del duplice fischio, al 44' mano di Brosco in area e rigore che Merkaj trasforma.

La ripresa parte subito con Meazzi che sfiora il palo, ma al 52' l'Entella rimane in dieci per l'espulsione di Reali per doppia ammonizione e subito dopo Borra è bravo a fermare il contropiede di Merola. È il preludio al raddoppio degli ospiti che arriva al 59' con Delle Monache in contropiede, l'attaccante di proprietà della Sampdoria mette il pallone sul secondo palo senza lasciare scampo a Borra. La parola fine alle speranze dei liguri la mette Cuppone con la terza rete ancora in ripartenza. A quattro minuti dalla fine arriva la rete di Parodi, ma ormai è troppo tardi.

Il tabellino di Entella-Pescara 2-3

Marcatori: 39' Cuppone, 44' Merkaj, 59' Delle Monache, 72' Cuppone, 86' Parodi

Entella (3-4-1-2) Borra, Reali, Parodi, Manzi; Tomaselli (91' Banfi), Rada (90' Tenkorang), Paolucci (57' Zappella), Favale; Meazzi (65' Clemenza); Merkaj, Zamparo (66' Zamparo)

Pescara (4-3-3) Plizzari, Cancellotti, Boben, Brosco, Milani (63' CRescenzi); Kraja (84' Mora), Palmiero (60' Aloi), Rafia; Merola (75' Kolaj), Cuppone, Delle Monache (84' Vergani)

Ammoniti: Boben, Delle Monache, Favale, Milani, Favale, Brosco. Espulso: Reali