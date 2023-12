Entella sfortunata e beffata nel finale dal Pescara

Niente da fare, l'Entella perde la quarta partita nelle ultime quattro tra campionato e Coppa Italia. Al Comunale vince il Pescara che segna nel primo tempo, poi i chiavaresi raggiungono il pari e vengono fermati nel possibile sorpasso dalla traversa. Poco dopo il legno di Meazzi arriva il gol beffa di Franchini,

Entella-Pescara 1-2, la cronaca

Scelte obbligate per Gallo in attacco con Faggioli e Zamparo in campo e Disanto e Santini squalificati. Nel 3-4-1-2 Mosti vince il ballotaggio con Meazzi alle spalle delle punte mentre Parodi torna in difesa con Tomaselli inserito sulla destra.

La gara vive venti minuti buoni di studio, poi il Pescara passa al primo tiro in porta: è il 21' quando Cuppone dal centro dell'area riceve la sponda di Merola e infila De Lucia. Brutto colpo per l'Entella che due minuti dopo rischia di capitolare ancora ma questa volta l'attaccante degi abruzzesi sbaglia la mira. A suonare la carica ci pensa Zamparo che dal limite sfodera un gran mancino che si infrange però sulla traversa.

Nella ripresa la prima conclusione è di Petermann che mette in difficoltà Plizzari ma non abbastanza da trovare il pari, al 65' ancora il portiere del Pescara dice "no" al diagonale di Faggioli. L'Entella spinge per cercare almeno un punto, al 76' Tascone su punizione sfiora il palo della porta del Pescara, poi arriva il sospirato pareggio, merito di Corbari che al minuto 84 incorna da angolo e pareggia la situazione. L'Entella ora ci crede ma si trova ancora di fronte la sfortuna, prima Bonini non trova la deviazione vincente da due passi, poi è Meazzi a colpire la traversa dopo la ribattuta di Plizzari. Al 90' la beffa, svarione difensivo e Franchini trova il colpo della vittoria per gli abruzzesi.

Entella-Pescara 1-2, il tabellino

Marcatori: 21' Cuppone, 84' Corbari, 90' Franchini

Entella (3-4-1-2) De Lucia, Parodi, Manzi, Bonini; Tomaselli (59' Meazzi), Corbari, Petermann, Di Mario (84' Zappella); Mosti (59' Tascone); Zamparo (76' Clemenza), Faggioli (84' Embalo)

Pescara (4-3-3) Plizzari, Floriani, Pellacani, Mesik, Milani; Aloj, Squizzato (64' Tunjov), De Marco; Merola (95' Brosco), Cuppone, Cangiano (64' Accornero)

Note: Ammoniti: Squizzato, De Marco, Zappella