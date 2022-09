Entella, il calendario del girone di andata tra anticipi e posticipi

Serie C

Serie C Girone B

La Lega Pro ha deciso date e orari di tutte le gare del girone di andata della Serie C. L'Entella dopo la sconfitta con il Rimini arrivate ieri è pronto a ripartire fin da domenica alle 14,30 quando davanti si troverà la Carrarese capolista e a punteggio pieno. Sarà il primo big match di una stagione lunga e in cui i chiaversi vogliono provare a tornare in B. Di seguito date e orari di tutte le gare della Virtus nel girone di andata:

Entella – Imolese

Domenica 2 ottobre

Ore 14.30

Fermana- Entella

Domenica 9 ottobre

Ore 17.30

Entella-Olbia

Domenica 16 ottobre

Ore 14.30

Montevarchi-Entella

Mercoledì 19 ottobre

Ore 21.00

Entella-Ancona

Domenica 23 ottobre

Ore 17.30

Fiorenzuola-Entella

Sabato 29 ottobre

Ore 17.30

Entella-Reggiana

Sabato 5 novembre

Ore 17.30

Entella-Cesena

Lunedì 14 novembre

Ore 20.30

San Donato-Entella

Domenica 20 novembre

Ore 17.30

Entella-Vis Pesaro

Sabato 26 novembre

Ore 17.30

Pontedera-Entella

Martedì 29 novembre

Ore 21.00

Entella-Lucchese

Sabato 3 dicembre

Ore 17.30

Recanatese-Entella

Sabato 10 dicembre

Ore 17.30

Entella-Siena

Sabato 17 dicembre

Ore 17.30

Torres-Entella

Venerdì 23 dicembre

Ore 17.30