Entella, Paolucci resta

Le sensazioni positive degli ultimi giorni stanno per trasformarsi in ufficilaità: Andrea Paolucci, capitano dell'Entella, resterà a Chiavari anche l'anno prossimo. La scadenza di contratto fissata a fine giugno forse non è mai stato un grosso problema, le parti hanno voluto aspettare di concludere la stagione per sedersi a tavolino e capire insieme come continuare.

La prossima per Paolucci sarà la quinta stagione a Chiavari, il capitano resta per provare a centrare insieme ai compagni quella promozione sfuggita ai playoff in questa annata, E proprio l'assenza del capitano sia con Foggia che con Palermo hanno fatto capire quanto il centrocampista sia importante per questa squadra che ha bisongo della sua guida in campo e fuori.

Paolucci resta quindi e insieme a lui a centrocampo il prossimo anno ci sarà anche Daniele Dessena. L'ex Sampdoria e Parma, che conta oltre 300 presenze in Serie A, non è stato magari brillantissimo negli mesi passati a Chiavari, ma ha esperienza da vendere e sarà sicuramente d'aiuto, così resterà anche lui nella nuova Entella di cui invece non dovrebbe far parte Matias Silvestre, difensore centrale in scadenza di contratto che ha perso posizioni nelle gerarchie superato non solo da Chiosa e Pellizzer ma anche da Sadiki nel finale di campionato.