Capitan Paolucci lascia l'Entella

Termina dopo sei anni insieme la storia tra l'Entella e Andrea Paolucci. Il centrocampista centrale arrivato nel 2018 dalla Ternana, diventato subito perno della mediana e poi anche capitano dei chiavaresi non ha rinnovato il contratto con la Virtus e oggi ha firmato con la Luparense, società che milita in Serie D.

Queste le prime parole dell'ex capitano dei liguri dopo l'ufficialità: “Sono molto contento di questa scelta, sposo un progetto ambizioso di una società che sta costruendo delle basi solide per il futuro. Ringrazio il presidente e il direttore sportivo per l’interesse manifestato, vengo a San Martino in ottime condizioni fisiche e reduce da 36 presenze, aldilà della mia carriera sono qui per fare qualcosa di importante”.

Scende quindi di categoria Paolucci dopo che con l'Entella ha messo a referto oltre 150 presenze ed è stato tra i protagonisti della promozione dalla C alla B della stagione 2018-2019 e dei successivi due anni in cadetteria. Uomo d'ordine in campo, carismatico e guida dello spogliatoio fuori, il centrocampista è solo uno dei tanti giocatori che lasciano Chiavari, insieme a lui sono già partiti Ramirez e Pellizzer, andranno via anche Chiosa e Borra, mentre in attacco aumenta la corte di alcuni club di Serie B su Merkaj.