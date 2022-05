Entella, verso il Palermo: tre assenze pesanti per Volpe

Serie C

Entella

Tre gorni alla sfida di andata dei playoff di Serie C tra Entella e Palermo. Martedì alle 20,30 al Comunale il primo match del doppio confronto che vedrà poi i chiavaresi arrivare al Barbera sabato. Volpe inizia a studiare la formazione e avrà tre giocatori importati da sostituire.

Gli squalificati e gli infortunati per Entella-Palermo

Non ci sarà infatti il fantasista Schenetti, espulso contro il Foggia e a cui il giudice sportivo ha assegnato due giornate di stop. Per lui quindi assenza all'andata e nemmeno al ritorno. Al suo posto di scalda Capello, l'uomo che ha segnato il gol qualificazione nel turno precedente, che però è stato fermo un mese prima della parte finale della stagione e quindi non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Attenzione così alla candidatura di Meazzi, già titolare con i pugliesi, senza dimenticare Morosini, appena rientrato da un problema fisico.

Doppia pesante assenza a centrocampo. La scure della squalfiica si è abbattuta anche su Daniele Dessena edè improbabile il recupero di capita Paolucci, ancora alle prese con il problema al ginocchio che lo ha costretto ai box sia all'andata che al ritorno con il Foggia. Al momento in mediana quindi sicuri del posto sono Rada e Karic, con Palmieri che probabilmente chiuderà il terzetto.

Buone notizie invece per Chiosa che ha ormai superato l'infortunio muscolare patito allo Zaccheria. Il difensore centrale non è stato schierato nell'ultima gara al Comunale per precauzione, con il Palermo dovrebbe riprendere il suo posto nel cuore della retroguardia.