Entella-Palermo: la doppia sfida playoff alle 20,30

Nemmeno il tempo di godersi il successo e il passaggio del turno dopo la doppia sfida con il Foggia, che l'Entella deve già pensare al prossimo avversario. L'urna non è stata benevola con i liguri che si troveranno davanti il Palermo, ambiziosa formazione che sembra anche in odore di cambio di proprietà, con il gruppo che detiente altre squadre, tra le quali il Manchester City, seriamente interessato all'acqisizione del club siciliano.

Date e orari di Entella-Palermo

I chiavaresi affronteranno il Palermo in un doppio confronto, martedì si giocherà la gara di andata, il sabato successivo quella di ritorno. Oggi al Lega Pro ha comunicato anche l'orario delle gare, entrambe si giocherano alle ore 20,30. La prima quindi sarà in casa, con il Comunale che potrebbe essere di nuovo pacificamente invaso dai tifosi ospiti come successo con il Foggia. In casa la Virtus ha un ruolino di marcia di primissimo ordine: 9 vittorie e un pareggio nelle ultime dieci gare, è ovvio che molte delle chance di passaggio del turno Volpe se le gioca al Comunale.

Il sabato sucessivo a Palermo sarà infatti durissima, non solo per l'ottimo valore della squadra di Baldini che ha chiuso al terzo posto nel girone C. Il Barbera infatti sarà una vera e propria bolgia, già ieri sera contro la Triestina c'erano oltre 30mila tifosi e tutto fa pensare che non saranno meno contro l'Entella.