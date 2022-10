Entella, cambia l'orario di due gare di campionato

La vittoria 1-0 sul campo della Fermana ha ridato entusiasmo al gruppo dell'Entella che in campionato non vinceva da quattro turni. Il successo di Fermo, unito al passaggio del turno in Coppa Italia contro la Carrarese, arrivato ai rigori, può dare la scossa ad una squadra che è partita con il chiaro intento di salire di categoria e oggi si trova invece staccatta dalla vetta.

Domenica si torna al Comunale per sfidare l'Olbia nel primo di un trittico di gare importante da giocare nel giro di una settimane. Le altre due sfide hano subito nei giorni scorsi dei cambiamenti di orario. Mercoledì 19 ottobre l'Entella sfiderà ilò Montevarchi alle 18, fischio d'inizio posticipato rispetto a prima. Si sposta invece indietro di tre ore il via della delicata sfida contro l'Ancona di domenica 23 settembre al Comunale di Chiavari con l'Entella che scenderà in campo alle 14,30 e non alle 17,30 come originariamente previsto.