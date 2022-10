Entella, è caccia al bis contro l'Olbia

L'Entella tenta il decollo. I chiavaresi dopo aver battuto la Fermana in trasferta domenica scorsa per 1-0 tornano al Comunale per provare a centrare il secondo successo in fila. La vittoria è fondamentale per scalare una classifica al momento deficitaria. I liguri sono infatti solo noni con 11 punti, ma sono staccati solo di quattro lunghezze dal trio delle capoliste: Fiorenzuola, Siena e Reggiana.

Volpe dovrà ancora una volta affrontare l'emergenza in difesa con Pellizzer e Sadiki infortunati, probabile la conferma del giovane Reali vicino a Chiosa. Per il resto si va verso la conferma dell'undici di domenica scorsa con Tenkorang che dopo la rete di Fermo si tiene stretta la maglia alle spalle delle punte che dovrebbero essere ancora Zamparo e Merkaj.

L'avversario di giornata sarà l'Olbia in piena crisi.I sardi sono diciassettesimi con sei punti in piena zona retrocessione e arrivano da un periodo buio in campionato con sei gare senza successi (3 sconfitte e 3 pareggi). L'unica vittoria degli isolani risale alla prima giornata contro il Pontedera. Punto debole degli avversari è sicuramente l'attacco, il peggiore del campionato con soli due gol all'attivo.