Entella, Volpe alla vigilia dei playoff: "Sarà difficile, i dettagli faranno la differenza"

L'attesa è finita, domani l'Entella sfida l'Olbia al Comunale alle 20,30 nella prima gara dei playoff di Serie C. I sardi hanno battuto nel primo turno l'Ancona dimostrandosi in grande forma. I chiavaresi hanno però due vantaggi: giocare in casa, dove vincono da otto gare di fila, e poter anche solo pareggiare nell'arco dei novanta minuti per passare il turno.

Alla vigilia della sfida ha parlato mister Volpe: "Sono stati dieci giorni lunghi in cui abbiamo preparato al meglio questa finale. Ho visto una squadra concentrata e affamata, pronta a fare una grande partita. Siamo arrivati a recuperare tutta la rosa, questo è un fattore importante che puà determinare il risultato, deve essere un vantaggio. Chi arriva a quest punto ha dei valori e dei giocatori importanti, vincere è difficile, ci saranno delle difficoltà, ci sarà bisogno di sacrifico, fatica e concentrazione perché dettagli faranno la differenza. Mi auguro che il Comunale possa essere determinate, speriamo ci sia tanta gente, in casa abbiamo dimostrato di saper fare delle cose importanti".

Tutto pronto quindi, domani è il giorno della verità per provare a proseguire la strada verso la promozione in Serie B. Entella e Olbia si sono già affrontate in qeusta stagione, la prima voltà finita 3-3, la seconda 3-2 per i liguri, entrambe le sfide sono state decise negli ultimi minuti, si annuncia quindi grande battaglia.