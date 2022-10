Entella-Olbia, le probabili formazioni: Volpe punta ancora su Tenkorang

Il successo contro la Fermana ha ridato ossigeno all'Entella che era reduce da quattro partite senza vittorie in campionato. Ora per Volpe è arrivato il momento di trovare la continuità giusta per puntare la parte alta della classifica. La sfida con l'Olbia, squadra in piena zona retrocessione è l'occasione giusta per conquistare altri tre punti.

Senza Sadiki e Pellizzer il tecnico punta ancora sul giovane Reali, per il resto si va verso la conferma dell'undici che ha vinto a Fermo. Tenkorang giocherà ancora alle spalle di Zamparo e Merkaj che devono ritrovare la via del gol. Per il resto Palmieri è in vantaggio su Rada in un centrocampo con Paolucci e Tascone.

L'Olbia si shciererà a specchio, sempre con il 4-3-1-2 quindi cn Sueva e Babbi in attacco per provare l'impresa al Comunale.

Entella-Olbia le probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Zappella, Reali, Chiosa, Barlocco; Tascone, Paolucci, Palmieri; Tenkorang; Merkaj, Zamparo.

Olbia (4-3-1-2) Gelmi, Travaglini, Enmerson, Bellodi, Renault; Bianco, La Rosa, Zanchetta; Boganini; Sueva, Babbi.