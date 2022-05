Entella-Olbia, probabili formazioni: due dubbi per Volpe

Torna in campo l’Entella per la prima sfida del percorso che porta alla promozione in Serie B. Oggi alle 20,30 al Comunale arriva l’Olbia che ha già giocato il primo turno dei playoff domenica battendo l’Ancona 2-0. Volpe recupera tutti per la sfida, sono 26 i convocati tra i quali c’è anche Morosini, rientrato appena in tempo dopo due mesi di stop.

L’abbondanza porta in dote alcuni ballottaggi per la sfida di questa sera al Comunale dove i chiavaresi vincono da otto turni di fila e dove oggi possono anche permettersi di pareggiare. Grazie al miglior piazzamento in classifica alla fine della stagione regolare infatti se al 90’ sarà parità andranno avanti i liguri.

Davanti a Borra è sfida tra Pellizzer e Sadiki per il posto vicino a Chiosa in difesa, dubbio anche in mediana dove Palmieri e Rada si giocano il posto al fianco di Karic e Paolucci, inamovibili. Per una volta sembrano invece essere stati sciolti tutti i dubbi nel settore offensivo. Alle spalle delle punte giocherà Schenetti, più avanti rispetto a Capello reduce da un infortunio. Magrassi sembra aver vinto il ballottaggio con Lescano e farà coppia con Merkaj nel 4-3-1-2 scelto da Volpe.

Entella-Olbia: le probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) Borra, Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Barlocco; Karic, Paolucci, Palmieri; Schenetti; Magrassi, Merkaj.

Olbia (4-3-1-2) Ciocci, Travaglini, Emerson, Brignani, Arboleda: Lella, La Rosa, Ladinetti; Biancu; Ragatzu, Udoh.