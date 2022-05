Sarà l'Olbia l'avversario dell'Entella ai playoff

Adesso c'è solo da attendere il 4 maggio per l'Entella che esordirà nei playoff di Serie C mercoledì con orario ancora da definire. A Chiavari l'attesa è stata tanta in questi giorni per capire chi sarebbe stato il primo avversario nella scalata verso la Promozione, un percorso che si annuncia molto difficile.

Oggi è arrivato il verdetto: sarà l'Olbia a sfidare i chiavaresi che avranno il vantaggio di partire con due risultati su tre, grazie al quarto posto in classifica i ragazzi di Volpe potranno anche pareggiare la sfida al 90' per essere qualificati al secondo turno.

Le due squadre nella stagione regolare hanno dato vita a due partite decisamente spettacolari. La prima si è giocata a settembre è ha sgenato l'inizio della crisi dell'Entella fermata sul 3-3- dai sardi dopo essere stata in vantaggio 3-1 grazie al gol di Magrassi e alla doppietta di Morosini, l'Olbia però riuscì a pareggiare a pochi minuti dal termine, da quel giorno i liguri inanellarono sei gare senza successi.

Poi però la squadra è riuscita a scuotersi e al ritorno il 6 febbraio è riuscita a vincere in trasferta 3-2 "vendicandosi" con il gol della vittoria al 91' con Silvio Merkaj.