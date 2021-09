Entella-Olbia, probabili formazioni: ballottaggio Morosini-Magrassi

L’Entella torna in campo oggi alle 14,30 nella sesta giornata del camionato di Serie C per sfidare l’Olbia, le probabili formazioni del match.

Non c’è nemmeno il tempo di tirare il fiato per l’Entella. Dopo il successo di Modena di sabato, primo in trasferta in campionato, i chiavaresi cercano la continuità nella sfida di oggi alle 14,30 contro l’Olbia al Comunale.

La Virtus è al momento sesta con 6 punti e in casa ha sempre vinto. I sardi invece arrivano al match da dodicesimi della classe e devono riscattare le due sconfitte consecutive patite contro Lucchese (2-1) e Cesena (1-0).

Problemi di formazione per Volpe che oltre ai lungodegenti Morra e Chiosa deve rinunciare a Pavic e Pellizzer, anche loro infortunati. Difesa sguarnita quindi e poco turnover anche nelle altre zone del campo. Il vero dubbio della vigilia è in attacco dove Lescano, tre gol nelle ultime tre gare di campionato, è inamovibile al pari di Schenetti, anche lui a quota tre reti in campionato. Si giocano una maglia Magrassi, in rete a Modena, e Morosini, con il secondo che sembra in leggero vantaggio.

L’Olbia si schiererà a specchio con il 4-3-1-2, da tenere d’occhio Biancu, due gol in campionato per il trequartista, e Ragatzu che in passato è stato protagonista anche con il Cagliari in Serie A. Tra i possibili pericoli dalle parti di Paroni c’è anche Emerson, difensore centrale che in questo campionato ha già segnato due volte. Di seguito lo schema con le probabili formazioni di oggi:

Le probabili formazioni di Entella-Olbia

Entella (4-3-1-2) Paroni, Cleur, Coppolaro, Silvestre, Barlocco; Dessena, Paolucci, Karic; Schenetti; Morosini, Lescano. All. Volpe

Olbia (4-3-1-2) Ciocci, Arboleda, La Rosa, Emerson, Travaglini; Lella, Chierico, Palesi; Biancu; Udoh, ragatzu. All. Canzi