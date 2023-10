Entella-Olbia, probabili formazioni: le scelte di Gallo e Greco

L'Entella scende in campo oggi alle 14 al Comunale per sfidare l'Olbia e provare a uscire dalla crisi. Gallo cercare i tre punti che i chiavaresi per ora non hanno mai trovato in campionato e mettere fine alla striscia negativa che l'ha vista perdere tutte le ultime quattro partite scivolando all'ultimo posto in classifica. Dall'altra parte della barricata ci sarà l'Olbia che dopo un ottimo inizio è reduce da due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro giornate, ma resta nono in classifica con 8 punti e in piena lotta per i playoff.

Entella-Olba, le probabili formazioni

Gallo recupera Tascone e Sadiki e il primo potrebbe anche essere titolare nel 4-3-1-2 scelto per l'occasione in cui davanti a De Lucia dovrebbero giocare quattro centrali come Parodi, Lancini, Kontek e Bonini. Prova così il tecnico a blindare la difesa mentre in mediana Petermann sarà il regista con Tascone o Corbari e Mosti suoi fidi scudieri. Dovrebbe trovare spazio dal primo minuto come trequartista Meazzi, favorito su Clemenza, in attacco la coppia Santini-Disanto con Faggioli e Zamparo pronti a subentrare.

Nell'Olbia il pericolo numero uno sarà Ragatzu che giocherà alle spalle di Nanni nel 4-2-3-1 con gli esterni Contini e Cavuoti a completare l'attacco. Di seguito i probabili schieramenti in campo

Entella (4-3-1-2): De Lucia, Parodi, Kontek, Lancini, Bonini; Tascone, Petermann, Mosti; Meazzi; Santini, Disanto

Olbia (4-2-3-1) Rinaldi, Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; La Rosa, Biancu; Cavuoti, Ragatzu, Contini; Nanni

Entella-Olbia in diretta tv e streaming

La sfida di oggi del Comunale tra Entella e Olbia sarà trasmessa in tv da Sky sul canale numero 254 e in diretta streaming su Now Tv.