Entella, Volpe e la vittoria sull'Olbia: "I gol di Merkaj e Zamparo? Una liberazione"

L'Entela vince 2-1 con l'Olbia, si porta a casa la seconda vittoria di fila e torna ai piani alti della classifica. Il tecnico Volpe però a fine gara racconta: "Dobbiamo essere un po’ arrabbiati con noi stessi perché siamo andati in difficoltà dopo un partita in cui non avevamo rischiato nulla fino al gol. Potevamo essere un po’ più concreti, meno leziosi, queste partite non vanno lasciate aperte. Dovremo analizzare l’approccio del secondo tempo perché siamo rientrati molli dagli spogliatoi. Gli abbiamo lasciato un po’ troppo campo e abbiamo preso gol su palla inattiva, siamo contenti di aver vinto ma sappiamo che la strada è lunga, dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista”.

Fondamentali sono stati i cambi: "“La panchina? Deve essere la nostra forza, abbiamo una rosa competitiva. Quando faccio dei cambi posso contare su giocatori importanti rimasti fuori, oggi hanno dato freschezza, qualità. Siamo andati tutti alla ricerca del gol vittoria”.

Altra buona notizia sono le reti di Zamparo e Merkaj: “I gol delle punte sono state una liberazione. L’anno scorso abbiamo fatto quasi 70 gol, sappiamo che davanti abbiamo dei valori notevoli. Per un attaccante è sempre importante fare gol. Oggi hanno realizzato due bellissime reti. Loro sono contenti e noi anche, ci hanno fatto vincere la partita”.