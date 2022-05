Playoff Serie C, basta il pari all'Entella contro l'Olbia per passare il turno

Continua la corsa verso la promozione in Serie B dell'Entella. I chiavaresi pareggiano 1-1 contro l'Olbia nel loro primo turno dei playoff e avanzano, forti del quarto posto in campionato, il miglior piazzamento infatti regala il passaggo del turno in caso di parità nei novanta minuti.

Parte forte l'Olbia che all'ottavo prova a rompere l'equilibrio con l'acrobazia di Ragatzu che viene deviata in corner da Coppolaro. L'Entella però sale di colpi e al 15' ha la grande occasione con Magrassi che si presenta solo davanti al portiere ma calcia a lato. Quattro minuti più tardi la difesa ospite si salva all'ultimo anticipando Merkaj, a metà frazione conclusione di Rada dal limite che sfiora il palo. E'però l'ultimo ruggito della Virtus e così la prima frazione si conclude sullo 0-0.

La ripresa parte subito con il botto, pronti, via e l'Entella è davanti: Magrassi inizia l'azione che Merkaj rifinisce per Karic il qualche con il destro fulmina Ciocci per l'1-0. La rete è un vantaggio doppio per i padroni di casa cui basta il pareggio per passare il turno. La risposta degli ospiti arriva poco dopo con una punizione del solito Ragatzu che mette i brividi a Borra e a tutto il Comunale ma si spegne sul fondo. E'il preludio al pareggio che arriva al 71' con Mancini che ribatte in rete dopo una gran parata di Borra ancora su Ragatzu. Negli ultimi dieci minuti non succede più nulla e così è l'Entella a volare al prossimo turno e continuare la corsa verso la Serie B.