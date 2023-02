Entella-Montevarchi, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Banchini

Riparte la missione campionato per l'Entella che sfida il Montevarchi ultimo in classifica dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia di mercoledì sera con il Vicenza. Volpe vuole rialzare subito la testa per continuare l'inseguimento a Reggiana e Cesena distanti al momento otto e quattro punti.

I chiavaresi nel 2023 non hanno ancora perso in campionato e hanno pareggiato l'ultima gara 1-1 con l'Olbia. Punteranno forte sullo stadio di casa dove sono imbattuti da cinque partite con quattro vittorie e un pareggio. Gli ospiti cotinuano il loro campionato difficile, non vincono da sette giornate in cui hanno perso cinque volte e pareggiato due inoltre hanno il peggio rendimento esterno del campionato con soli 8 punti conquistati e nove ko in 13 gare.

Entella-Montevarchi, le scelte di Volpe

Dopo il turnover di Coppa Italia tornano tutti i titolari in casa Entella ad eccezione di Chiosa, squalificato, e sostituito in difesa da Reali. Da monitorare la situazione Zappella reduce da 120 minuti con il Vicenza, dovrebbe giocare ancora lui a destra, l'alternativa è il nuovo acquisto Tomaselli. Scelte già fatte per il resto delle maglie, in mediana tornano Corbari e Rada e in attacco Ramirez giocherà alle spalle del duo Merkaj Zamparo con il primo in grande forma e reduce da due gol nelle ultime tre partite di campionato.

Entella-Montevarchi, probabili formazioni

Entella (3-4-1-2) Borra, Parodi, Sadiki, Reali; Zappella, Corbari, Rada, Barlocco; Ramirez, Merkaj, Zampero.

Montevarchi (4-3-3) Giusti, Fiumanò, Tozzuolo, Gennari, Lischi; Biagi, Pietra, Nador; Kernezo, Giordani, Italeng.

Entella-Montevarchi in diretta tv e streaming

La sfida tra Entella e Montevarchi sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sport, come sempre, e anche da Sky che trasmetterà la partita integralmente in tv al canale 253 con telecronaca di Fabrizio Redaelli, attivo anche il servizio Now TV.