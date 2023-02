Entella, tutto facile contro il Montevarchi

Tutto secondo copione al Comunale. L'Entella batte 3-0 il Montevarchi ultimo in classifica e piomba alle spalle del Cesena ora distante solo un punto. I bianconeri giocheranno domani contro la Reggiana prima, una sfida che ovviamente i chiavaresi giuarderano con molta attenzione per capire se riusciranno a rosicchiare qualche punto e continuare la rincorsa.

Entella-Montevarchi 3-0, cronaca e gol

Volpe, dopo il tunover in Coppa Italia con il Vicenza, schiera di nuovo la migliore delle formazioni possibili. In difesa al posto dello squalificato Chiosa c'è Reali, sulla fascia destra esordio per Tomaselli, e in attacco è Ramirez a giocare alle spalle d Zamparo e Merkaj.

L'Entella parte subito con il piede giusto, ci provano nei primi due minuti prima Merkaj e Ramirez ma in entrambi i casi Tozzuolo è attento. L'assedio continua e al 18' Merkaj alza troppo la mira di testa divorandosi il vantaggio. Tomaselli a destra è un treno che riesce sempre a mettere in area palloni pericolosi, su uno di questi nel finale di prima frazione è bravo Giusti ad anticipare tutti.

Nella ripresa arrivano i gol dei padroni di casa. Al 47' Giusti stende Ramirez in area, è rigore che Merkaj trasforma senza problemi, è l'undicesimo gol in campionato per il bomber dei liguri. Passano sette minuti e arriva la gioia più che meritato per l'esordiente Tomaselli, l'esterno approfitta della ribattuta del portiere sul tiro di Corbari e deposita in rete il raddoppio che chiude la gara. A dieci minuti dal termine arriva anche la firma di Zamparo che imbeccato splendidamente dal Siatounis sigla il 3-0 finale.

Domenica prossima big match per l'Entella che volerà ad Ancona per sfidare i padroni di casa quarti in classifica.