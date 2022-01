Entella-Modena, probabili formazioni: due dubbi per Volpe

Formazione quasi fatta per Gennaro Volpe che con la sua Entella quarta in classifica e reduce dalla netta vittoria di sette giorni fa ospita oggi alle 14,30 al Comunale il Modena. I canarini sono un’armata quasi invincibile e arrivano alla sfida dopo tredici vittorie di fila che li hanno lanciati in testa alla classifica del girone B di Serie C.

Gennaro Volpe ha preparato la partita nei minimi dettagli, vincere potrebbe dare una spinta in più all stagione dei chiavaresi, iniziata tra mille difficoltà, ma negli ultimi mesi capaci di esprimere tutto il proprio potenziale.

In vista della partita del Comunale nove degli undici titolari sono già stati scelti, sono solo due i dubbi della vigilia: in mediana Rada scalpita dopo l’infortunio e prova a strappare la maglia Di Cosmo. In attacco Magrassi potrebbe avere la meglio sui Lescano per essere il centravanti del prossimo match dell’Entella.

Entella-Modena: le probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) Borra, Coppolaro, Barlocco, Chiosa, Pellizzer; Karic, Paolucci, Di Comso; Capello; Merkaj, Magrassi.

Modena (4-3-2-1) Gagno, Ciofani, Piacentini, Pergrefi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Mosti, MInesso.