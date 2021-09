Entella da urlo, a Modena decide bomber Lescano

Prima vittoria in trasferta in campionato per l’Entella che si prende la supersfida contro il Modena con il risultato di 2-1.

Pronti, via e i lguri sono già davanti. Al 1’ Magrassi approfitta dell’errore difensivo di Baroni e infila la porta avversaria. La gara è subito tesa, due ammoniti nei primi dieci minuti danno la dimensione di quanto la partita sia sentita e importante per entrambe. Tra il 14’ e il 18’ ci provano i canarini con Monessa che mette di poco a lato e il colpo al volo di Marotta respinto dalla difesa ospite. Due piccoli campanelli d’allarme che fanno risvegliare l’Entellla di nuovo pericolosa al 30’ con Gagno super sul tentativo di Dessena. Portiere protagonista anche dall’altro lato del campo, ci vuole infattii un ottimo intervento di Paroni per fermare la gran conclusione di Mosti quando la prima frazione volge verso il termine.

Lescano protagonista in Modena-Entella

Nella ripresa emozioni forti fin dall’inizio, come nel primo tempo, e l’Entella ha subito l’occasione per raddoppiare. Al 50’ Ciofani tocca la palla di mano in area, è rigore e secondo giallo per il giocatore del Modena. Sul dischetto va Lescano ma Gagno respinge. Due minuti più tardi la Virtus viene raggiunta, Minesso batte Paroni e riporta la sfida in perfetto equilibrio. La girandola di cambi spezza il ritmo della gara che nel finale regala però ancora spettacolo. Al 78’ Paroni ferma Onguseye, mentre all’ 80’ l’Entella passa per l'ultima e decisiva volta. L’arbitro assegna un altro calcio di rigore e questa volta Lescano non sbaglia.

E’ la rete decisiva, la terza di fila per l’attaccante che questa volta regala tre punti e fa dimenticare la difficile giornata di Gubbio. La Virtus vola a nove punti ed è sesta, prossima sfida contro l’Olbia per provare a mettere il turbo.

Il tabellino di Modena-Entella

Modena-Entella 1-2

Marcatori: 1’ Magrassi, 52’ Minesso, 81’ rig. Lescano)

Modena (4-3-1-2) Gagno; Ciofani, Baroni, Pergreffi, Azzi; Scarsella (61’ Ponsi), Gerli, Di Paola; Mosti (55’ Maggioni); Minesso (56’ Ogunseye), Marotta (61’ Duca).

Entella (4-3-1-2) Paroni; Cleur, Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Dessena (68’ Rada), Paolucci (75’ Meazzi), Karic; Schenetti (86’ Barlocco); Lescano (86’ Di Cosmo, Magrassi (67’ Merkaj).

Ammoniti: Lescano, Cicconi, Schenetti, Maggioni

Espulsi: Ciofani al 50’