Entella, Meazzi: "Nel 2023 dovremo fare ancora meglio"

Un paio di settimane fa si è tolto a soddisfazione di segnare il primo gol con l'Entella, ma la sua ascesa è cominciata molto prima. Lorenzo Meazzi è uno dei giovani più interessanti dell'Entella, esploso durante tutto il 2022 ed ormai una certezza per Volpe.

Ai microfoni del sito ufficiale del club commenta così il momento della squadra: "“Era molto importante per noi chiudere bene questa prima parte di stagione, sapevamo dell’importanza della partita e abbiamo lottato con le unghie e con i denti per tornare a casa con i 3 punti. Purtroppo nel girone d’andata non siamo sempre riusciti ad esprimerci come volevamo, ma da gennaio dovremmo ripartire da qui, da questa unione e da questa voglia di fare sempre meglio. Il mio rendimento? Beh, devo ammettere che sono molto contento. Il Mister mi ha dato tanto spazio in questi mesi. Io cerco sempre di apprendere il più possibile con l’obiettivo di crescere e soprattutto di aiutare la squadra.

Queste le sue ultime parole: "Paradossalmente, rispetto allo scorso anno, stiamo andando meglio in trasferta piuttosto che in casa. Sei vittorie lontano da Chiavari credo siano un buon bottino, ma per alzare ulteriormente l’asticella dovremmo assolutamente migliorare il rendimento nel nostro stadio, da sempre uno dei punti di forza dell’Entella. Adesso stacchiamo qualche giorno, recuperiamo un po’ di energie e poi nel 2023 dovremo subito lavorare sodo per cercare di fare sempre meglio e di portare l’Entella più in alto possibile“.