Magrassi: “Voglio la Serie B con l’Entella”

E’uno dei due bomber a disposizione di Volpe, giornata dopo giornata sfida Lescano per un posto dal primo minuto, e quando non indossa la maglia da titolare, entra, e spesso segna. Magrassi è uno dei cardini della rimonta dell’Entella che dopo un inizio da brividi ora viaggia a vele spiegate e mette nel mirino il terzo posto.

L’obiettivo è quello di raggiungere i playoff Promozione e sperare poi di tornare in Serie B dopo solo un anno di C, e al sito tuttoc.com Magrassi non si nasconde: “Sono in un club che ha tutte le prerogative della seconda serie e io darò il massimo per raggiungerla”.

La cadetteria in realtà poteva essere il suo campionato già a gennaio visti alcuni interessamenti da club come la Reggina: “Mi ha fatto piacere essere accostato a squadre di B, ma non voglio forzare i tempi”. Ora quindi l’obiettivo è salire con l’Entella anche se la C: “E' un campionato dal livello molto alto, ci sono tre retrocesse oltre ad altre formazioni molto valide. Quando si affrontano le compagini di alta classifica la differenza viene fatta soltanto da episodi o piccole cose, come avvenuto per noi nelle partite giocate con le prime della classe al di là della differenza di punti in graduatoria. Noi siamo una squadra forte e completa in ogni reparto, quindi fa parte dell'ordine naturale delle cose macinare punti".