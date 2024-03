Entella al bivio contro la Lucchese

Centodieci anni da celebrare nella gara forse più importante della stagione. L'Entella venerdì alle 20,45 scenderà in campo al Comunale per un compleanno importante con al fianco tanti ex e tutto il settore giovanile per spegnere le candeline, poi sfiderà la Lucchese in un match molto delicato.

Entella-Lucchese, venerdì di fuoco al Comunale

La squadra di Gallo al momento ha 37 punti a più quattro dalla zona play out e a meno due dal decimo posto che vale i play off, occupato proprio dalla Lucchese. Con tre punti i chiavaresi rientrerebbero in pieno nella corsa verso la possibile promozione, con una sconfitta invece dovranno guardarsi le spalle. Il campionato magari non si deciderà venerdì sera ma la sfida assomiglia molto ad un bivio.

Dopo il 5-0 con il Perugia, l'Entella ha perso 2-1 con la Torres nel fortino dei sardi, espugnato solo dal Sestri Levante in questa stagione. Una sconfitta figlia dei tanti errori sotto porta degli attaccanti di Gallo, compreso il rigore di Santini, ma la prestazione è stata nuovamente buona e questo fa ben sperare per venerdì sera. Attenzione però perché gli avversari sono in un momento favorevole come dimostrano i sette punti nelle ultimi tre partite, con vittorie contro Olbia e Rimini e pareggio con il Pontedera, che hanno permesso ai toscani di volare in zona play off. Gallo prepara le mosse per la vittoria e può sorridere, l'infermeria è vuota e nel giorno suo compleanno l'Entella dovrebbe presentarsi al gran completo.