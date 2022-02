L'Entella cade a Lucca, Volpe: "Responsabilità mia"

Brusca frenata, inaspettata, per l'Entella che perde 3-0 contro la Lucchese e chiude la striscia positiva delle ultime settimane. I chiavaresi vanno sotto 2-0 dopo venti minuti e poi subisono la terza rete nel finale. Una serata da dimenticare per la Virtus che resta comunque ai piani alti in Serie C e già domenica avrà la possibilità di rifarsi.

La sconfitta però è brutta, è di quelle che nessuno poteva pronosticare perché l'Entella aveva il vento in poppa. Il tecnico Volpe non si nasconde: "Abbiamo sbagliato completamente approccio, mi prendo la piena responsabilità perché quando si fanno certe prestazioni è giusto così. Dopo tante partite può essere fisiologico un calo, questa gara ci serva da lezione e ci faccia tornare con i piedi per terra. Abbiamo fatto poco per rientrare in partita, la Lucchese ha meritato pienamente di vincere, abbiamo sbagliato tanto, ci siamo mossi poco costruendo male. Salvare qualcosa stasera è difficile. Archiviamo questa sconfitta che tra due giorni si gioca e in questo caso forse è un bene. Il campionato è così, non puoi regalare niente a nessuno. Noi dobbiamo girare sempre a mille se vogliamo vincere".