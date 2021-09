Entella-Lucchese, probabili formazioni: Volpe lancia i nuovi acquisti

Dopo la sconfitta contro il Montevarchi, l’Entella torna in campo per la terza giornata di Serie C contro la Lucchese.

Il ritorno al Comunale per dimenticare la pesante sconfitta contro il Montevarchi e riprendere la marcia verso i piani alti della classifica del girone B di Serie C. L’Entella oggi alle 17,30 affronta la Lucchese in casa per rialzarsi e iniziare con il piede giusto una settimana di fuoco. Mercoledì infatti sarà sfida di Coppa Italia contro il Cesena, mentre sabato prossimo altro impegno di campionato con il Gubbio.

Per il match di oggi mister Volpe deve affrontare l’emergenza difesa con Chiosa ancora ai box per un lungo infortunio e Pellizzer fermato in settimana da un problema muscolare. Così davanti a Paroni ci sarò l’esordio di Matias Silvestre con al suo fianco nel cuore della retroguardia Coppolaro, unico superstite nel ruolo. Doppio ballottaggio invece sugli esterni dove Di Cosmo e Barlocco sono in leggero vantaggio su Cleur e Pavic.

Esordio in vista anche per l’altro acquisto degli ulimi giorni di mercato Rada che dovrebbe completare la linea a tre con gli esperti Paolucci e Dessena. Confermatissimo nel ruolo di trequartista Schenetti, capace di segnare due gol nelle prime due uscite in campionato. Il tandem d’attacco dovrebbe essere composto da Morosini e Magrassi, ma non sono escluse sorprese con Merkaj e Lescano che scaldano i motori.

Dall’altra parte della barricata la Lucchese di Carbone, reduce da una vittoria, con l’Imolese, e una sconfitta, con il Cesena, si schiererà con il 4-3-3. I toscani sono compagine pericolosa che metterà sul campo grande corsa e fisicità, proprio come il Montevarchi



Le probabili formazioni di Entella-Lucchese

Entella (4-3-1-2) Paroni, Di Cosmo, Coppolaro, Silvestre, Barlocco; Dessena, Paolucci, Rada; Schenetti; Morosini, Magrassi. All. Volpe

Lucchese (4-3-3) Coletta, Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Frigerio, Bensaja, Shaka Eklu; Gibilterra, Semprini, Fedato. All Carbone