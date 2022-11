Entella avanti tutta in Coppa Italia, Meazzi: "Gol e passaggio del turno, sono davvero contento"

L'Entella batte la Lucchese ai calci di rigore e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. La rete del momentaneo 1-0 è stata del giovane e sempre più in crescita trequartista Meazzi che ha commentato così la gara: "Sono contento per il primo gol tra i professionisti e per aver passato il turno, abbiamo preso gol alla fine ma abbiamo continuato a giocare e questa è stata una bella risposta. Ora dobbiamo subito resettare e pensare a domenica, vogliamo vincere per restare in vetta al campionato".

Coppa Italia Serie C, l'Entella vola ai quarti di finale

Dopo il match ha parlato anche il cemtrocampista Rada: "E'stata una battaglia e ce lo aspettavamo, dobbiamo migliorare sui gol presi, quello di stasera lo potevamo evitare. E'stata però una gara in cui abbiamo fatto bene. La partita andava chiusa prima del 93' e quindi più demeriti nostri che meriti della Lucchese. Vincere aiuta a vincere per il morale di tutti. Con Borra siamo al sicuro soprattutto quano ci sono i rigori".