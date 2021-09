Entella, la Lucchese è l’ospite perfetto: i giocatori puliscono lo spogliatoio

Lo sport insegna valori e questo è un ritornello che in tanti ricordano, sopratutto ai più giovani. Il problema è che nel mondo del calcio, soprattutto ad altissimo livello, poi tutti questi insegnamenti spariscono. Meno male che a volte ci sono ancora persone e club a ricordarci che anche sui campi dove rotola il pallone esiste ancora il rispetto.

L’Entella nelle scorse ore ha infatti pubblicato una foto sui propri canali social ringraziando la Lucchese per avere ripulito tutto lo spogliatoio del Comunale appena terminata la partita di domenica scorsa, conclusa 2-0 per la Virtus. Un bel gesto che è stato sottolineato da queste parole su Facebook da parte della società di Gozzi: “Ecco la foto dello spogliatoio - poubblicata in cima a questo articolo n.d.r - ospite del Comunale al termine della gara con la Lucchese. A lasciarlo così pulito sono stati gli stessi giocatori e membri dello staff tecnico della società toscana, i quali ne avevano usufruito poco prima. Un gesto di grande senso civico: niente bottigliette, niente cartacce, niente nastri. Un esempio da seguire. Grazie Lucchese 1905!”.

La Lucchese ha commentato il post con una emoji di ringraziamento e in tanti adesso stanno elogiando il comportamento delle due società. La partita in campo è stata dura, come sempre, ma fuori non si vive solo di pallone. La Lucchese ha dimostrato un profondo rispetto per il proprio avversario che di rimando ha ringraziato per un gesto più unico che raro.