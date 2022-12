Entella-Lucchese, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Maraia

Dimenticare la sconfitta con il Pontedera e tornare a vincere per continuare la corsa ai primi posti del girone B di Serie C, è questo l'obiettivo dell'Entella che oggi alle 17,30 sfida la Lucchese, formazione di metà classifica in piena lotta per i playoff.

I chiavaresi al momento sono terzi in classifica a meno quattro dalla Reggiana capolista e a meno tre dal Gubbio secondo. Non si può più sbagliare quindi perché il rischio è quello di vedere volare via le dirette concorrenti alla promozione.

Per evitare questa eventualità Volpe si affida ai titolarissimi con Palmieri che dovrebbe completare il centrocampo insieme a Paolucci e Tenkorang alle spalle di Gaston Ramirez. Piccolo dubbio in attacco, forse rifiaterà Merkaj, con Faggioli al suo posto, ma nulla è ancora deciso.

Entella-Lucchese: le probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Zappella, Parodi, Chiosa, Favale; Tenkorang, Paolucci, Palmieri; Ramirez; Zamparo, Faggioli.

Lucchese (4-3-1-2) Cucchietti, Alagna, Benassi, Tiritiello, Quirini; D'Alena, FRanco, Visconti; Pinna; Bruzzaniti, Semprini.

Entella-Lucchese in diretta streaming

La sfida del Comunale sarà trasmessa in diretta streaming da Eleven Sport, piattaforma che detiene i diritti per tutto il campionato. Ricordiamo che il servizio è in abbonamento.