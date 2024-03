Entella-Lucchese, probabili formazioni: pochi dubbi per Gallo

Chiavari prepara la festa per i 110 anni dell'Entella. Oggi è il grande giorno, in città arriveranno i grandi ex, le massime autorità della Lega Pro e al Comunale ci sarà anche tutto il settore giovanile. In campo la squadra sfiderà alle 20,45 la Lucchese per la gara che potrebbe dare la svolta alla stagione con i liguri che vogliono i tre punti per agganciare la zona play out. Dopo la sconfitta con al Torres serve un successo, ma attenzione all'avversario che è in striscia positiva e potrebbe rovinare la festa.

Entella-Lucchese, le scelte di Gallo

Pochi dubbi per il tecnico dell'Entella pronto a schierare ancora il 3-5-2 e a confermare buona parte della squadra dell'ultima giornata. Davanti a De Lucia sicuri del posto Manzi e Bonini, la terza maglia potrebbe finire sulle spalle di Portanova con Parodi avanzato sulla corsia di sinistra, l'alternativa è schierare sulla fascia Tomaselli e riportare Parodi nel terzetto difensivo. Per il resto tutti confermati con Giovannini e Montevago in attacco e Petermann in regia con il centrocampista che ha recuperato dalla botta ricevuta in Sardegna.

Entella-Lucchese, le scelte di Gorgone

I toscani si presentano alla partita senza Visconti infortunato e con Fazzi in forte dubbio, due le buone notizie per Gorgone che ritrova Quirini e Tumbarello. Il tecnico dovrebbe confermare la difesa a quattro con Sabbione, Tiritiello, Benassai e Di Maria; a centrocampo sono in cinque per tre maglia con Gucher, Tumbarello e Cangianiello favoriti mentre in attacco le cose non cambieranno e giocherà il tridente Rizzo Pinna, Yeboah e Disanto.

Entella-Lucchese, probabili formazioni

Entella (3-5-2) De Lucia, Parodi, Manzi, Bonini; Zappella, Corbari, Petermann, Lipani, Tomaselli; Giovannini, Montevago

Lucchese (4-3-3) Chiorra, Sabbione, Tiritiello, Benassai, Di Maria; Gucher, Tumbarello, Cangianiello; Rizzo Pinna, Yeboah, Disanto

Entella-Lucchese diretta tv e streaming

La sfida di questa sera al Comunale con calcio d'inizio alle 20,45 sarà trasmessa da Sky in tv e in streaming sulla App Sky Go e su NOW TV. Tutti i servizi sono a pagamento e per vedere la partita srà necessario abbonarsi.