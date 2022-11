Coppa Italia, l'Entella sfida la Lucchese: data e orario del match

Continua sul doppio binari la stagione dell'Entella. I chiavaresi sono primi in classifica in campionato con 24 punti insieme a Cesena e sfideranno proprio i bianconeri lunedì prossimo in un vero e proprio big match. Dopo lo 0-0 con la Reggiana seconda, il calendario non lascia spazio a nessun passaggio a vuoto per i liguri e anche a pochissimo riposo. Oltre alla Serie C infatti la squadra di Volpe ha passato due turni in Coppa Italia, il primo ai rigori con la Carrarese, il secondo all'ultimo respiro con il Montevarchi, qualificandosi così agli ottavi di finale.

Il prossimo impegno sarà contro la Lucchese giovedì 17 novembre alle 18 nello stadio di casa. I toscani al momento sono noni in classifica in piena bagarre per entrare ai playoff ma hanno perso le ultime due gare rallentando la propria corsa, mentre in Coppa Italia hanno battuto Fiorenzuola e Olbia.