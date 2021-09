Entella-Lucchese 2-0: la Virtus si rialza con il solito Schenetti

Il Montevarchi è solo un pallido ricordo. La Virtus Entella, dopo la sconfitta di sette giorni fa, batte in casa la Lucchese 2-0 nella terza giornata del campionato di Serie C. Gli uomini di Volpe regolano i toscani al Comunale di Chiavari con un gol per tempo e si regalano la seconda vittoria stagionale dopo quella dell'esordio con il Teramo.

Pronti, via e gli ospiti iniziano subito forte e Semprini per poco non beffa Paroni. L'Entella però non è la stessa vista contro il Montevarchi, si riorganizza subito e a metà tempo prima va vicino alla rete con Lescano e Dessena, poi insacca proprio con Lescano che in spaccata infila l'1-0. E' il primo gol stagionale per un attaccante dei chiavaresi. Al 37' Fedato ha l'occasione per riequilibrare la gara ma la spreca.

Nella ripresa la Lucchese ci prova ancora in un paio di occasioni, ma al 71' il solito Schenetti chiude la gara. Il trequartista di destro infila Coletta, non perfetto nell'occassione, e segna il terzo gol in tre gare di campionato. E'la rete che chiude la gara perché fiacca lo spirito degli ospiti. Volpe centra i tre punti che permettono alal Virtus di salire a sei punti in campionato e di iniziare al meglio la settimana del tour de force con mercoledì la sfida di Coppa Italia con il Cesena e sabato il match in campionato con il Gubbio.

Il tabellino di Entella-Lucchese 2-0

Marcatori: 26' Lescano, 71' Schenetti

Entella (4-3-1-2): Paroni; Cleur (60' Di Cosmo), Silvestre, Coppolaro, Barlocco; Rada (82' Macca), Paolucci, Dessena; Schenetti (73′ st Morosini); Merkaj (60′ Karic), Lescano (73′ Magrassi). A disp.: Borra, Alesso, Lipani, Cicconi, Meazzi, Pavic. All. Volpe

Lucchese (4-3-3): Coletta; Corsinelli, Bachini (46′ st Bellich), Baldan, Nannini (87' Visconti); Frigerio, Bensaja, Brandi (69' Belloni); Gibilterra (57' Nanni), Semprini, Fedato. A disp.: Cucchietti, Papini, Panati, Dumbravanu, Eklu, Schimmenti, Lovisa, Ruggiero. All. Carbone