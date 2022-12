Entella, pareggio thrilling con la Lucchese

L'Entella non riesce a tornare allla vittoria e dopo il ko con il Pontedera si ferma in casa con la Lucchese. Il pareggio 1-1 arriva solo nel finale e complica la corsa verso la promozione dei chiavaresi.

Parte forte l'Entella con Merkaj molto attivo e Palmieri che alza troppo al mira. La buona gara della squadra di Volpe si complica però al 30' quando Pellizzer tocca la palla di mano in area di rigore e l'arbitro fischia il rigore per la Lucchese. Sul dischetto va Mastalli che spiazza De Lucia e fa 0-1.

Un punizione troppo severa per i padroni di casa che non riescono a reagire subito e così la vera palla gol arriva solo al 46' con Zamparo che di tetsa mette fuori di pochissimo. Nella ripresa Volpe si presenta senza Ramirez e poi con il passare del tempo si gioca anche le carte Morosini e Faggioli per dare più sprint al suo attacco. Proprio Morosini al 72' calcia dai venti metri ma non trova la porta. L'Entella nel finale spinge forte, prima Faggioli non arriva a paizzare la zampata per pochissimo, ma al 90' Favale regala il pareggio: cross sul secondo palo e tiro al volo che non lascia scampo a Cucchietti.

Finisce così 1-1, l'Entella la riprende per i capelli, ma non basta per restare agganciai al treno delle prime, Reggiana e Gubbio vincono e volano rispettivamente a più cinque e più sei, i chiavaresi vengono inoltre sorpassati in classifica da Cesena e Fiorenzuola.