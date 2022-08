Entella-Ligorna, amichevole a porte chiuse ma ci sarà la diretta streaming

Amichevole tutta ligure oggi ale 17,30 al Comunale. L'Entella che il 4 settembre inizierà il campionato di Serie C con l'obiettivo della promozione, affronterà il Ligorna che militerà ancora in Serie D e dopo la bella salvezza dell'anno scorso mira ad alzare l'asticella, senza voli pindarici ma con un progetto molto solido alle spalle. Per entrambe quindi sarà un test probante in vista dei primi impegni ufficiali con la pecca di non poter avere al fianco i propri tifosi. A spiegarlo è il sito ufficiale dei chiavaresi: La partita, per motivi legati alla viabilità della città, si disputerà a porte chiuse, ma i tifosi potranno seguire la diretta sui nostri canali YouTube e Facebook.

L'Entella arriva al match dopo aver vinto in amichevole contri la Feralpi Salò 2-1 portandosi a casa così la Steel Cup classico appuntamento estivo per i chiavaresi. Dopo il sontuoso mercato estivo adesso tocca a Volpe mettere insieme i pezzi e dare la scalata alla Serie C. Il Ligorna dal canto suo ha confermato larga parte del gruppo di Roselli aggiungendo ad oggi quattro importanti pedine, i risultati già si vedono con solo vittorie nel precampionato fino ad oggi.