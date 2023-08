Ottimo Ligorna nel test con l'Entella, Lunardon: "Molto soddisfatto"

Un gol di Tascone decide la sfida tra l'Entella (Serie C) e il Ligorna (Serie D). I genovesi escono a testa altissima da un test molto importante in vista del'inizio della stagione.

Dopo un primo tempo terminato sul risultato di 0-0, nella ripresa la rete decisiva di Tascone, abile a superare Corci con il mancino da dentro l’area. La Virtus Entella spinge e conclude in porta ma il Ligorna avrebbe almeno due occasioni per trovare il pari. La prima con il colpo di testa di Spina su calcio d’angolo al 65’, con la sfera che termina però alta. La seconda con il calcio di punizione dal limite dell’area da parte di Gomes, al 73’, che però termina di poco alto sopra la traversa difesa da Paroni. Il test match termina così con sul risultato di 1-0.

Questo il commento di Mister Lunardon: "Siamo molto soddisfatti, come staff, per il lavoro svolto fin qui durante la preparazione. C’è stata una grande risposta da parte dei ragazzi sia come predisposizione al lavoro sia come concentrazione, siamo molto contenti. Contro l’Entella c’è stato un grande approccio da parte di tutti, una grande solidità di squadra e una grande mentalità. Si è alzata l’asticella e ora come gruppo dobbiamo essere bravi a tenerla alta, anzi, ad alzarla ancora di più. Ho visto ottime cose da parte di tutti. Contro l’Entella si è lavorato molto bene di squadra e quindi voglio evidenziare l’ottima prestazione del gruppo".

Il tabellino di Entella-Ligorna 1-0

RETE: 51' Tascone

VIRTUS ENTELLA: De Lucia (45' Paroni), Zappella (62' Disanto), Manzi (Dimaro 81'), Reali (62' Bonini), Banfi (45' Tomaselli), Favale (45' Parodi), Siatounis (45' Tascone), Lipani (62' Peterman), Mosti (56' Corbari), Santini (45' Tascone), Faggioli (62' Zamparo). Mister: Volpe.

LIGORNA: Corci (81' Boni), Lurani (73' Tancredi), Spina (73' Arbocò), Dellepiane (45' Scannapieco), Tassotti (45' Tussellino), Squarzoni (67' Basciano), Botta (45' Bacigalupo), Vultaggio (56' Manno), Di Masi (67' Gualtieri), Miracoli (56' Gomes), Daniello (56' Brunozzi). Mister: Lunardon.