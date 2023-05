Entella, la Primavera ai playoff: è l'unico club di Lega Pro

L'Entella vince 3-1 contro il Perugia in casa e blinda un posto ai playoff del campionato di Primavera 2. I giovani chiavaresi salgono infatti a quota 51 e diventano irraggiungibili in classifica dallo Spezia al momento fuori dalla post season, nella prossima giornata proveranno a mantenere la terza posizione in classifica per avere maggiori possibilità di promozio nel massimo torneo. Una bella soddisfazione per tutta la società che è l'unica di Lega Pro ad aver raggiunto questo risulltato.

A complimentarsi con i giovani dell'Entella è anche il presidente Gozzi sul sito ufficiale del club: “Voglio fare i complimenti alla nostra Primavera, all’intero gruppo squadra e a tutto lo staff. Raggiungere i play off regala un’immensa soddisfazione, farlo come unica società di Lega Pro è motivo di grande orgoglio.

È l’ennesimo risultato ottenuto dal nostro vivaio che testimonia ancora una volta come il settore giovanile dell’Entella sia tra i più competitivi anche a livello nazionale e quanto investito negli anni stia continuando a dare suoi frutti. Per le vittorie sul campo, ma anche per l’elevato numero di giocatori che ogni stagione arrivano in prima squadra. In questi anni con il responsabile Manuel Montali, a cui va il ringraziamento di tutti noi, abbiamo costruito un modello apprezzato e invidiato da tutta Italia”.