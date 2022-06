Karic corteggiato in B, l'Entella alza il muro

Serie C

Serie C Girone B

La prima missione del calciomercato dell'Entella è quella di blindare i propri gioielli. Due sono i nomi attenzionati dalla Serie B in questo momento, il primo è Merkaj, attaccante rivelazione della stagione, il secondo è il centrocampista ventiduenne Nermin Karic.

La sua avventura a Chiavari è iniziata l'estate scorsa con il trasferimento in Liguria dal Sudtirol dopo una breve esperienza nella nostra regione anche nelle giovanili del Genoa. Volpe ha puntato su di lui fin dall'inizio del campionato, non è un caso che abbia accumulato 35 presenze mettendo a segno anche tre reti e due assist. Lo scandinavo è stato fondamentale anche nei playoff con un gol all'Olbia al primo turno e uno di quelli che stava per regalare l'impresa a Palermo.

Proprio le prestazioni nella parte decisiva della stagione hanno attirato le attenzioni del Brescia, la squadra al momento più interessata, ma anche del Bari e del Modena, che avrebbe messo nel mirino anche Rada dell'Entella. La società però ha un piano ben preciso, non cedere i propri giocatori, anche i più importanti, e puntare forte sul gruppo dell'anno scorso aggiungendo solo alcune pedine per provare a dare l'assalto alla Serie B.