Entella, Karic vicino all'addio

Continua il mercato dell'Entella che nelle prossime ore vedrà la partenza di Karic, come svelato da Tuttob.com, notizia rilanciata anche da altri siti internet specializzati nel calciomercato. Il centrocampista, uno dei pilastri della squadra di Volpe nell'ultima stagione, lascerà quindi Chiavari per approdare in Serie B dove era corteggiato da diverse squadre. Sul mediano c'erano le neopromosse Bari e Modena ma a spuntarla è stato il Benevento he ha convinto il ragazzo con un triennale e ambizioni di classifica più alte rispetto alle altre pretendenti.

Ora la società dovrà trovare un sostituto all'altezza per un centrocampo che nelle scorse settimane ha visto la riconferma dei veterani Paolucci e Dessena. A proposito di conferme è arrivato anche il rinnovo di contratto del portiere Paroni che sarà il secondo del neo acquisto De Lucia, annunnciato la settimana scorsa. Il numero uno è stato il secondo acquisto dell'estate dell'Entella dopo Giulio Favale approdato a in Liguria per rinforzare la batteria degli esterni difensivi a disposizione di Volpe.

Sta quindi prendendo forma la formazione che esordirà il 21 agosto in Coppa Italia e la settimana successiva in Serie C, ma il primo importante appuntamento sarà tra una decina di giorni quando la squadra partirà per il ritiro di Tavarone.